Gustavo Petro dijo sentirse engañado por Clara López

Luego de romperse la ‘coalición por la paz’ tras el anuncio de Clara López de ser la fórmula vicepresidencial de Humberto de la Calle Lombana, el exalcalde de Bogotá, desde Tunja (Boyacá) el exalcalde de Bogotá reconoció en diálogo con RCN Radio que se siente desilusionado por la decisión de su otrora aliada.

Al preguntársele por la decisión de López dijo: “En la lucha política y social en la que llevo toda mi vida, hay muchos desengaños como en los amores, entonces uno se acostumbra a los desengaños”.

El precandidato a la Presidencia también manifestó que respeta los cálculos que hizo la exministra López, pero aseguró que su programa es coherente con las transformaciones sociales que el país requiere.

“La paz no es un discurso, la paz bien hecha, no es simplemente una retórica, la paz real implica unas reformas fundamentales en el terreno de la salud, no podemos seguir con la ley 100, no puede quedar la mitad de la población juvenil por fuera de la Universidad”.

Gustavo Petro también dijo que, hay sectores que promueven el cese de la violencia pero no atacan la raíz del conflicto.

“Hay facciones políticas que les gusta hablar de paz pero que no asumen las reformas sociales y nosotros las queremos hacer”, dijo Petro.

Sin embargo, señaló que los esperará para fortalecer su candidatura en la segunda vuelta.

“Yo estoy convencido que al pasar ‘Colombia humana’ la segunda vuelta, ellos harán una confluencia con nosotros y estaremos dispuestos a recibirlos”.

De igual modo, precisó que la lista de la ‘decencia’ se mantiene para el 11 de marzo, al igual que la consulta presidencial con Carlos Caicedo “para votar por decentes y no por corruptos”.

Por último, Petro manifestó que hay que ganarle la consulta gris guerrerista, refiriéndose a la votación que hará el Centro Democrático para definir su aspirante a la Presidencia.

El exalcalde visitó Tunja para oficializar la adhesión de un amplio sector del Partido Verde en Boyacá, además, visitará varios barrios de la zona periférica de la ciudad.

Acompañado del senador Álvaro Uribe Vélez y con un lenguaje fuerte en contra de los mecanismos y beneficios del proceso de paz al hoy exgrupo guerrillero de las Farc, así como de las acciones del gobierno de Juan Manuel Santos, habló en Villavicencio el candidato presidencial del Centro Democrático Iván Duque Márquez.

El precandidato a la Presidencia dijo en la capital de Meta que están recorriendo el país ratificando su compromiso de recuperar la seguridad para todas las regiones si llega a salir elegido presidente.

“Hoy venimos una vez más al Meta a ratificar nuestro compromiso de recuperar la seguridad de que el país tenga legalidad y confronte el narcotráfico, la impunidad y cualquier forma de crimen organizado. Venimos a hablar también de emprendemiento, de cómo este país necesita bajar los impuestos y mejorar los ingresos de los trabajadores“, dijo en las calles de Villavicencio Duque Márquez.

El aspirante reiteró con fuertes críticas el rechazo del Centro Democrático al gobierno de Nicolás Maduro.

Por su parte el senador Uribe, quien vino a los Llanos a apoyar a sus candidatos al Congreso, también levantó la voz y dijo que Colombia necesita un presidente que recupere el orden público y que Iván Duqu, con su solvencia moral es quien va a derrotar la corrupción.

El congresista también dijo que los habitantes de Meta le siguen contando que son víctimas de extorsiones y de inseguridad en sus municipios.