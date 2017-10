Habitante del barrio el Ruby denuncia atropellos de la alcaldía de Barranquilla

Más de 200 familias del barrio el Ruby ubicada en la ladera noroccidental de Barranquilla denuncia negligencia de la administración por abusos y maltrato a la comunidad por demoler varias viviendas sin el debido proceso.

“La administración señala que el sector comprendido en la Calle 36d con carrera 83B es de alto riesgo, y por eso ha pasado por encima de todos sin importar la pruebas y la violación al derecho de tener una vivienda “, indicó Camila López habitante de la comunidad.

Una de las abogadas representante de las familias , Elexia Velazques, señala que” el alcalde Alejandro es un dictador que no escucha argumentos sino sus necesidades como administración y comerciante, él no pude pasar por encima de la Constitución y exigimos que no se le vulneren los derechos de una vivienda para cada persona“.