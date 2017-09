Habitantes de Altos del Rosario, Bolívar, cerraron la alcaldía municipal por la falta de obras contra inundaciones

Foto: Cortesía

Habitantes de la zona rural del municipio de Altos del Rosario, sur de Bolívar, decidieron cerrar las puertas de la Alcaldia Municipal e impedir su funcionamiento por la falta de obras de mitigación contra las inundaciones.

Los campesinos llegaron con cadenas y candados para cerrar las puertas y solicitar al gobierno departamental que tape las rupturas ocasionadas por el desbordamiento del río Magdalena. Estas aperturas generan que el agua ingrese hasta las poblaciones rurales y afecten los cultivos.

“Si nosotros no buscamos la forma de hacer esta protesta no nos prestan atención, aquí no venimos a faltarles el respeto a nadie, queremos que nos tapen el chorro, ya hemos hablado con el alcalde y ni él ni nadie nos presta atención entonces vinimos a tomarnos la alcaldía para ver si ahora si nos escuchan”, dijo un campesino.

Así mismo, los habitantes de esta población manifestaron que, “se estaba haciendo un trabajo manual, llevando piedras y eso no es suficiente, pasa el tiempo y las horas, vienen las lluvias y nos vamos a anegar”, añadió.

Sostienen los manifestantes que mantendrán el bloqueo en la alcaldía hasta que se de solución a la problemática, debido a que si no se adelantan los trabajos para cerrar esas bocas, las comunidades estarían nuevamente en riesgo de inundaciones.