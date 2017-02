Habitantes de un barrio en Cartagena planean instalar “talanqueras” para hacerle frente a la delincuencia

Los constantes hurtos que se vienen registrado en el barrio La Troncal, tienen desesperados a los habitantes de esta comunidad ubicada en el suroccidente de la ciudad.

Regina Hoyos, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio, manifestó en diálogo con RCN Radio, que la inseguridad se ha desbordado en la zona, siendo las 5 de la mañana, la hora predilecta de los delincuentes para atracar a los habitantes y residentes del barrio.

“Estamos viviendo mucha inseguridad en el barrio La Troncal, se han presentado varios hurtos. Hay vecinos que a las cinco de la mañana, ellos salen a trabajar y muchos han sido despojados de sus pertenencias. Durante el día se presentan muchos atracos, en la mañana, en la noche y en verdad la inseguridad es muy grande”, expresó.

Por esta situación, donde el ultimo hurto se registró el fin de semana, donde un habitante fue atracado por dos sujetos motorizados que con armas de fuego lo encañonaron y lo despojaron de sus pertenecías, la comunidad está contemplado la posibilidad de instalar unas “talanqueras” o vallas para poder hacerle frente a la delincuencia.

“La policía no da abasto con tanta inseguridad que hay en Cartagena y ellos hacen lo que pueden y cuando llegan acá, pues ya se han ido los delincuentes y no pueden hacer ninguna reacción (…) estamos pensando en poner talanqueras aquí porque será la única solución a ver si baja la delincuencia porque no aguantamos más atracos en La Troncal”, apuntó.

Ante el hurto a un ciudadano por este sector, el cual quedó grabado en las cámaras de seguridad de un local, el general Luis Poveda, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, manifestó que se iniciaron las investigaciones del caso e invitó al afectado a poner la denuncia para adelantar las acciones respectivas.