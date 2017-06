Habitantes de Cumaral Meta se declaran listos para la Consulta Popular

15 mil 782 cumaraleños podrán votar este domingo cuatro de junio por el SI o por el NO a presencia de la industria petrolera en ese municipio del norte del Meta.

Los habitantes como un presidente de junta de ese municipio dice que él votará por el NO porque “sin agua no se puede vivir”.

Entre tanto una ama de casa Luz María Castellanos asegura que “hay que votar NO para luchar y que no lleguen las petroleras”.

Claudia González dijo que van de frente para ganar con el NO la consulta de este domingo.

La docente de Cumaral Sandra Santamaría dijo que no solo Cumaral debería pensar en rechazar la minería, si no toda Colombia: “No a las petroleras No a la sísmica”.

También Constanza Gómez secretaria de una asociación de víctimas de ese municipio dijo que pensaba que con la Consulta Popular era la único camino con el que el pueblo puede rechazar la llegada de la industria petrolera.

Frente a las voces a favor del NO se escucharon los argumentos a favor del SÍ de parte del presidente de la Asociación de Ingenieros de Petróleos de Colombia ACIPEC Julio César Vera quien invitó a los cumaraleños a votar positivamente por la industria petrolera y por las oportunidades de trabajo para todos… “Esta es una industria que aplica en los mejores estándares ambientales, técnicos y sociales en su relacionamiento con las comunidades”.

Junto a los ingenieros de petróleos también salió la Vicepresidencia de Sostenibilidad Ambiental de ECOPETROL a través de Eduardo Uribe a pedir que los habitantes de Cumaral tengan conciencia y voten bien informados, dado que pueden poner en riesgo la seguridad en la inversión en lo público como educación, salud e infraestructura para sus hijos.

En ese municipio del norte de Villavicencio, capital del Meta, la empresa interesada en desarrollar proyectos hidrocarbureros es la Sociedad Mansarovar Energy Ltda, empresa de origen hindú y chino que asegura tener todos los requisitorios legales y ambientales para trabajar en Cumaral.

La Consulta de Cumaral es la primera en el Meta, primer departamento productor de hidrocarburos de Colombia.