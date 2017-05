Habitantes de Isla Grande se tomaron las obras del Puente Yati-Bodega

Una delicada situación en materia de orden público, se registra en las inmediaciones de la población de Isla Grande, perteneciente al municipio de Magangué, en Bolívar. Allí, los pobladores han decidido irse a las vías de hecho e impedir la continuidad de las obras del puente Yati-Bodega.

Según John Torres, líder de la comunidad, los pobladores se han tomado la construcción ante las “promesas incumplidas” por el Fondo de Adaptación, responsable del proyecto, que les aseguró que con esta obra iba a llegar el progreso a su comunidad.

Sin embargo, sostiene que ni la vía principal del pueblo ha sido pavimentada, así como el parque y demás obras que se iban a donar, no han arrancado.

“Las calles de nuestro pueblo no sirven, aquí no tenemos un parque donde los niños se puedan recrear, hay mucha necesidad. Y por estas solicitando estas cuestiones, nos tomamos las vías de hecho, no permitir que se adelanten obras aquí”, dijo.

Indicó que la posición de la comunidad es no permitir la reanudación de la obra hasta que el Fondo de Adaptación atienda su llamado. Sin embargo, hay temor por lo que pueda ocurrir debido a que familias se han instalado en la construcción, pero también porque se ha desplazado al lugar unidades del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) que pueden provocar conflictos con los pobladores.

“Llevamos seis meses detrás de esto y nada. Queremos que el Fondo nos diga cuál va a ser nuestro beneficio con esta obra, qué le van a dejar ellos a nuestra comunidad. Ese es nuestro reclamo. Que el Fondo de la cara y todas las autoridades”, apuntó.

RCN Radio consultó al Fondo de Adaptación sobre esta situación, donde informó mediante una respuesta por escrito que sólo un tramo de la obra se encuentra paralizado. “En este punto se han registrado bloqueos de algunas personas quienes han exigido la presencia del Alcalde de Magangué, a fin de tratar temas que atañen a una serie de peticiones del orden municipal ajenos a la obra”, indicó.

Así mismo, señaló la entidad que el incidente ha sido puesto en conocimiento a la Alcaldía de Magangué y a la Gobernación de Bolívar, “para que la evalúen y se tomen las acciones pertinentes que permitan dar continuidad a la obra”.

Sostuvo que funcionarios del Fondo de Adaptación hicieron presencia el 4 y 5 de mayo para acompañar las reuniones que se vienen desarrollando para dar solución a la problemática, donde el próximo encuentro se efectuará el jueves 18 de mayo del presente año.

“El Fondo Adaptación lamenta que proyectos de gran importancia para el país en lo territorial, político, económico, ambiental y social, se vean afectados al parecer por intereses particulares”, recalcó.

Por último, la entidad espera que se llegue a un pronto acuerdo que permita restablecer los trabajos en este importante proyecto, que ha “contratado 677 personas, de las cuales 402 son pobladores del área de influencia directa”.

“El Fondo invita a los diferentes actores involucrados en los hechos y la comunidad en general para continuar de manera ágil y oportuna con el desarrollo del proyecto”, puntualizó.