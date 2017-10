Habitantes de Tibú rechazan bloqueos de campesinos en Norte de Santander

Foto Archivo

Habitantes de Tibú, denuncian que centenares de campesinos están bloqueando la vías de acceso a la región desde hace 5 días. Por esta razón, están pidiendo la presencia del Gobierno Nacional y el cumplimiento de los acuerdos pactados tras el paro en 2013. ( Campesinos deben permitir paso de misiones médicas en el Catatumbo, advierten autoridades)

Uno de los líderes del municipio, quien pidió mantener su nombre en reserva por seguridad, dijo a RCN Radio: “Ascamcat es igual y peor que el Gobierno, incumplen y actúan igual que ellos; dijeron que no nos iban a bloquear las vías y hoy estamos incomunicados con el mundo, no es justo que por exigir sus derechos, violen el de nosotros que aún arrastramos pérdidas y deudas por los 53 días de bloqueos en 2013″.

Además el líder dijo “Por qué no hacen una socialización previa, y dicen que van a cerrar las vías, dejaron en medio del bloqueo mucha gente que tuvo que salir a pie de la zona, en medio de las groserías y el maltrato; así no se resuelven las cosas, con estos paros solo perjudican a la región, luchen sin dañar al otro porque solo hacen que se estigmatice al campesino, están repitiendo los errores del pasado”.

En el sector de la Y de Astilleros, permanecen retenidos varios vehículos de servicio público, los cuales fueron pinchados y cruzados sobre la vía, impidiendo su salida y con el riesgo a ser incinerados.

“Cruzaron los carros y no los dejan quitar, están amenazando la gente que no utilicen trochas porque los van a bajar de los vehículos y los van a incendiar; eso no es serio, ya se parecen al gobierno siendo arbitrarios, las cosas de la gente vale y no les está importando”.

En redes sociales la comunidad hace viral la etiqueta #NoAlSecuestrodeTibu y denuncian los daños ambientales que está ocasionando.

“Estoy de acuerdo con la manifestación y que se hagan sentir, pero no tolero la tala de árboles, se supone que somos campesinos y se está reclamando nuestros derechos por cuidar nuestras tierras, los apoyo pero así tampoco” puntualizó un habitante de la zona.

Entre tanto, conductores de ambulancias que prestan el servicio en la región, nos informaron que están utilizando vías alternas para llegar a la ciudad de Cúcuta, teniendo en cuenta las barricadas ubicadas sobre las vías, lo cual afecta el tránsito por el sector.