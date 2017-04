Habitantes del Barrio La Chinita bloquearon la vía Barranquilla – Santa Marta

Habitantes del barrio La Chinita quemaron llantas en medio de la carretera que comunica a Barranquilla con Santa Marta para exigir que les restablezcan el problema de energía eléctrica.

Isis Colón, afectada aseguró que el problema es constante y que además teme por una hija la cual fue intervenida quirúrgicamente en los últimos días y otra que se reposa, luego de una cesárea. Contó que el problema de ayer comenzó luego de una falla con el transformador.

“Al transformador se le reventó un cable y no lo han venido a arreglar, no nos solucionan nada. Desde ayer a la una de la mañana no nos solucionan nada,bloqueamos una hora y hubo represamiento de vehículos, por lo que fue necesaria la presencia del Esmad, ellos nos maltrataron y los único que pedimos es el servicio”, aseguró la afectada.

El Escuadrón Móvil Antidisturbios apagó las llantas que bloqueaban la vía, Einer Marín, otro de los afectados se mostró preocupado por los niños y enfermos.

“Siempre ha sido recurrente esto acá. Acá hay muchos niños enfermos, es injusto. Electricaribe dice que va a venir y nunca viene. Entonces los habitantes esperan confiados y nunca llega. Ya no aguantamos más. Lo que queremos es que solucionen el problema. No aguanta, dos días sin luz no se puede”, dijo Marín.

Ayer cayó en la ciudad el primer aguacero del año y causó daños en varios circuitos del área metropolitana.

El Alcalde Char se Pronunció

El mandatario Distrital, Alejandro Char Chaljub aseguró que en materia de energía vienen tiempos difíciles para Barranquilla y la Región Caribe. Pidió al Gobierno Nacional Celeridad en cuanto a la escogencia del nuevo operador.