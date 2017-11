Algunos habitantes del Putumayo recordaron la experiencia que vivieron con DMG

En el departamento del Putumayo cuando se habla de DMG, algunos habitantes dicen tener los mejores recuerdos por lo que les representó la pirámide que fundó David Murcia Guzmán, inicialmente en el año 2006 en el municipio de La Hormiga y rápidamente se extendió a otras localidades de ese sector del país.

Varios pobladores del Putumayo, región donde se inició con la pirámide, piensan que DMG, fue una buena oportunidad económica para ellos, “yo metí tarde y me alcanzaron a pagar una sola vez, pero volví y dejé otra vez … no saqué ni un peso y como al mes se acabó eso”, aseguraron que “eso es lo mejor que nos pudo pasar en el Putumayo”, resaltaron que “DMG acá en el departamento del Putumayo, en el apogeo fue muy bueno para nosotros las personas de escasos recursos, nos sirvió muchísimo, yo personalmente me gané unos pesitos” y agregaron que “ahí era donde ahorrábamos el dinero porque era muy serio”.

Incluso consideran que el culpable de su fracaso económico, fue el Gobierno Nacional por haber intervenido DMG, “yo no sé cómo el gobierno atentó contra el mismo pueblo del Putumayo y de muchas partes del país, porque pues lo encarcelaron y se acabó la plata”, relatan que “lástima que el gobierno no la acabó y cuando el gobierno decidió acabarla, de esa manera afectó a muchas personas que habían guardado sus ahorritos ahí”, también estiman “eso fue una injusticia lo que hicieron con él, porque él si estaba cumpliendo”.

Aunque han pasado varios años, muchas personas que invirtieron dinero en la pirámide y no lo pudieron recuperar, esperan tener otra alternativa económica para salir de la difícil situación en la que se encuentran.