Habitantes de Las Palmas en San Jacinto, Bolívar denuncian falta de atención medica

Foto: Archivo Particular

Desde hace más de cuatro meses el centro medico del corregimiento Las Palmas, en los Montes de María, no atiende a ningún poblador de esta zona por la falta de personal medico, según informó el líder comunitario, Benjamín Castillo Herrera.

“Hace cuatro meses no va un medico al puesto de salud de Las Palmas . Hace un mes, aproximadamente, se murió el señor carlos Vasquez, necesitaba una asistencia medica urgente y no habia nadie en el centro medico de Las Palmas para ponerle un suero”, manifestó.

De acuerdo a las declaraciones del lider comunitario para recibir atención medica los habitantes deben transportarse en moto o jeep al municipio de San Jacinto, a una distancia de 45 minutos aproximadamente, debido a que el corregimiento tampoco cuenta con servicio de ambulancias desde hace un año.

“La gente cuando se enferma la sacan en jeep o en moto porque esos son los unicos medios de transporte que tenemos nosotros, antes iba la ambulancia, el año pasado, este año la ambulancia no ha ido más nunca”, apuntó.

El corregimiento de Las Palmas sufrió desplazamiento masivo por cuenta de las fuerzas armadas en 1999 quedando con 13 habitantes solamente y se encuentra en proceso de recuperación con un avance del 50%, actualmente han retornado al corregimiento 600 habitantes.