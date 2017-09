Habitantes de Santa Rosa del Sur, Bolívar, sellaron oficina de recaudo de Electricaribe

Foto: AFP

Un grupo de ciudadanos residentes del municipio de Santa Rosa del Sur, decidieron sellar la oficina de recaudo de Electricaribe, en protesta al mal servicio que presta esta empresa en esa población del sur de Bolívar.

Los ciudadanos se volcaron a la sede que la electrificadora tiene en ese municipio y con ayuda de un soldador procedieron a derretir el candado que asegura la puerta, para impedir el ingreso de trabajadores.

Isacc González, presidente del Comité Prodefensa de Usuarios de Electricaribe en Santa Rosa del Sur, manifestó que con esta decisión se busca llamar la atención de las autoridades nacionales para que intervengan y tomen acciones urgentes para mejorar el servicio de energía en la comunidad.

“Esta empresa nos viene atropellando nuestros derechos por la mala prestación del servicio. Hay días donde se pueden registrar 20 cortes y más, entonces, debido a esta problemática y los daños que están sufriendo nuestros equipos, enceres, electrodomésticos, a parte el comercio está sufriendo, hemos decidido hacer una protesta pacifica, un cierre simbólico de las oficinas de Electricaribe”, expresó.

Los santarroceros respaldaron la medida afirmando que están “cansados” del mal servicio que brinda Electricaribe. Señalan que las constantes fallas en el fluido responde, en parte, a que la empresa no realiza desde hace mucho tiempo, los trabajos de mantenimiento en las redes.

“Realmente la problemática es grande y no afecta sólo a nosotros sino al municipio de Simití y ya es el momento de decir no más”, manifestó Holly Vueltas, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Miraflores de ese municipio.

El alcalde de Santa Rosa del Sur, Delmar Burgos, informó que los ciudadanos que participan en la protesta “quieren que se hagan presente el gerente de Electricaribe, el Ministro de Minas y Energía, y el Superintendente de Servicios Públicos”.

Explicó que las líneas de distribución no están operando como deben ser y son las causantes de las frecuentes interrupciones, las cuales se registran cada 3 y 4 horas, por día. “El problema va mucho más allá de las Palmas. La Línea 13.500 llega a 11 mil y la línea 34.500 llega a 29 mil, con un pésimo servicio de energía eléctrica en el sur de Bolívar y está limitando el desarrollo, se pierden los productos a los comerciantes cuando cortes”, dijo.

El mandatario municipal no ocultó su preocupación frente a la medida ciudadanía, debido a que considera que se pueden presentar situaciones de alteración de orden público. “La gente está cansada y eso me preocupa y me preocupa que el orden público en Santa Rosa se vaya a dañar”, apuntó.

RCN Radio intentó obtener un pronunciamiento por parte de Electricaribe frente a la situación que se registra en Santa Rosa del Sur y hasta el momento, no se ha obtenido respuesta desde la Oficina de Comunicaciones de la empresa.