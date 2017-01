Habitantes de tibú a la expectativa por zona veredal en el Catatumbo

En los próximos días la oficina del Alto Comisionado tomará una decisión frente al futuro de la zona veredal de Caño Indio. Foto: Suministrada/ RCN Radio.

Los residentes de la zona rural de Tibú se mantienen a la expectativa de conocer el futuro de la zona veredal para la concentración de los guerrilleros de las Farc como lo acordaron el gobierno nacional y esa guerrilla.

Cesar Jerez campesino manifestó que la comunidad de este sector estan reiterando su intención de reanudar las discusiones sobre el proceso de sustitución de cultivos ilícitos, el tema que hasta el momento ha impedido el avance de la Zona de Transición y Normalización ubicada en la vereda Caño Indio, de Tibú.

” no nos oponemos a la zona veredal y en sustituir los cultivos, pero la propuesta del Gobierno Nacional no es convincente, no es creíble y no es favorable para los campesinos”

En los próximos días la oficina del Alto Comisionado tomará una decisión frente al futuro de la zona veredal de Caño Indio en el Corregimiento de la Gabarra, municipio de Tibú donde se tiene proyectada la ubicación de los guerrilleros del frente 33 de las Farc.