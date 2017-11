“Hernán Gómez Niño me acosa psicológica y políticamente” Marcela Amaya García gobernadora del Meta

La gobernadora del Meta Marcela Amaya García denunció hoy públicamente que es víctima de acoso psicológico y político por parte del directivo nacional del Centro Democrático Hernán Alexis Gómez Niño.

En medio de la conmemoración del día de la NO violencia contra la mujer en el parque Los Libertadores de Villavicencio la mandataria de los metenses denunció que desde la campaña política de 2015 viene siendo violentada psicológica y políticamente por el ex candidato a la Gobernación y hoy directivo nacional del partido del uribismo el abogado Hernán Alexis Gómez Niño”.

Las mujeres estamos diciendo no más y no más es a la violencia física, sexual, psicológica y política… Estamos cansadas del maltrato… Como gobernadora del Meta acepto todas las críticas que se puedan hacer hacía mi administración, las denuncias que se quieran hacer que las lleven ante los entes de control pero lo que no puedo permitir como mujer es que me maltraten sicológicamente como lo han hecho hasta ahora Hernán Gómez Niño…” exclamó Marcela Amaya García quien narró que el político uribista la acusa de no ser ella la que toma las decisiones de su gobierno si no que lo hace su esposo el ex representante a la Cámara Jorge Carmelo Pérez Alvarado.

Ante la denuncia de la gobernadora, el político uribista Hernán Gómez Niño dijo que celebraba que Marcela Amaya García quiera poner en tarima los temas que ha denunciado y que seguirá denunciando.