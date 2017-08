Hernando Martínez Aguilera cambió de abogado para su defensa penal

Cambiaron al abogado Hernán Castañeda Chaux de la defensa penal que adelantaba al ex secretario de Planeación de la Gobernación del Meta Hernando Martínez Aguilera, hoy en la cárcel la Picota por el escándalo de corrupción en Llanopetrol.

En las últimas horas el imputado y su familia decidieron contar con otra opción y cambiar de abogado para su defensa, la cual está a la espera de que la Fiscalía radique el escrito de acusación ante el juzgado donde se adelanta el proceso.

Entre tanto se mantienen los abogados defensores Juan José Velásquez de la ex secretaria Jurídica del Meta Luz Estela Casasfranco, Javier Acosta del ex gerente de la empresa Llanopetrol Ricardo Rodríguez Henao y Germán Calderón abogado de Bogotá y quien defiende al actual rector titular de la Universidad de los Llanos UNILLANOS y ex secretario de Hacienda de la Gobernación Jairo Iván Frías Carreño también en la cárcel desde el 19 de mayo de este año por la cacareada refinería de Alan Jara Urzola.