Hombre asesinó a su esposa de varias puñaladas y golpes en el nororiente de Cali

Foto compartida por familiares.

Una mujer identificada como María Irene Almario, de 68 años edad, murió a manos de su esposo quien la atacó en varias oportunidades a puñaladas y con arma de fuego.

El hecho ocurrió dentro de una vivienda del barrio La Rivera en el nororiente de Cali, hasta donde llegó la pareja luego de haber departido con algunos familiares, según testigos minutos después se escucharon los llamados de auxilio de la mujer, quien fue trasladada con heridas de gravedad a un centro asistencial donde falleció.

“Mi hermana y mi cuñado nunca habían tenido peleas subidas de tono o de agresión, eran una pareja muy tranquila, no sabemos porque él hizo eso, lo único raro en él es que desde hace varios meses se encontraba depresivo porque tenía varios problemas de salud y había cambiado de ánimo ya no se reía, él era muy hablador y ya no lo hacía, pero de resto no vimos nada raro en él”, manifestó Arcesio Armario, hermano de la víctima.

Armario, añadió que Lorenzo Sambrano, como fue identificado el hombre que asesinó a su esposa, le propinó varias heridas con un cuchillo en diferentes partes del cuerpo, además de un disparó en uno de los costados y minutos después se disparó en la cabeza muriendo dentro de la vivienda.

La pareja llevaba más de 30 años viviendo en el sector y dejan una hija quien vive en Estados Unidos.

De acuerdo a las autoridades, en lo que va corrido de este año más de 120 mujeres han sido asesinadas este año en el Valle del Cauca.