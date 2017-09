Un hombre asesinó a su ex suegra, le disparó a su ex esposa y se suicidó en Floridablanca

Este hecho de violencia intrafamiliar sucedió en el barrio García Echeverry, municipio de Floridablanca, hasta donde llegó un hombre, ex militar que ingresa a la vivienda, acciona un arma de fuego en contra de su ex compañera sentimental quien resistió al ataque, luego dispara el arma contra su ex suegra una mujer de 40 años oriunda de San Andrés, quien terminó arrebatándole la vida y al ver lo que había causado decidió suicidarse en el lugar.

Secretario del Interior de Floridablanca Francisco Javier González Gamboa indicó que el agresor quien al parecer era pensionado del ejército entra a la residencia, dispara contra la ex suegra quien murió en el instante, le dispara a la ex esposa y el hombre pensando que le había quitado la vida a las dos mujeres, se quita la vida.

“La ex esposa quien presenta una herida producida por el arma de fuego fue trasladada de inmediato a una clínica de la ciudad y gracias a la reacción de las autoridades la mujer se encuentra estable” señaló el funcionario.

“Policía de Infancia y Adolescencia traslada a dos menores de 6 y 10 años que se encontraban en el lugar a la Comisaría de Familia en donde se les protege sus derechos y reciben acompañamiento psicológico y parece que hay unos familiares que se van a hacer cargo de ellas, de tal modo que no será necesario que Bienestar Familiar se responsabilice de las menores” agregó

Mientras tanto el Brigadier General Juan Libreros comandante de la Policía Metropolitana indicó que los hechos son materia de investigación, “se realizarán entrevistas con los demás familiares, vecinos del sector para esclarecer los hechos, y las dos menores están recibiendo acompañamiento profesional ante la gravedad de la situación”.

Las autoridades locales rechazaron esta clase de hechos de violencia intrafamiliar que sucede en los municipios del Área Metropolitana en donde las mujeres son víctimas de estos inhumanos ataques.