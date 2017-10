Hombre y mujer fueron asesinados en Barranquilla y Malambo

El primero de los casos ocurrió en el barrio Las Delicias, en el norte de Barranquilla. Dos hombres dispararon contra un habitante del sector.

Varios vecinos auxiliares a la víctima trasladandola a un centro asistencial donde minutos después falleció.

Los delincuentes huyeron en una moto.

Luego, en la Vía Oriental, en Malambo, la comunidad encontró el cuerpo sin vida de una mujer. Según el CTI, le dispararon cinco veces.

El CTI realiza la inspección del cuerpo encontrado en la Vía Oriental. La víctima no fue identificada, pues no le encontraron ningún documento y al sitio no llegó nadie que la conociera.

Tras los crímenes, la Policía realizó plan candado y capturó a dos hombres, entre ellos un menor de edad, que portaban un arma de fuego.