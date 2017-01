Hombre pierde la vida electrocutado y su amigo muere tras enterarse

Un técnico de la empresa Electricaribe falleció luego de recibir una fuerte descarga eléctrica, mientras reparaba unos circuitos en Baranoa.

Según testigos, el hombre identificado como Edgardo González, se encontraba a pocos minutos de terminar su turno laboral, pero antes llegó a un barrio del municipio al reparar el daño. Francisco Ojeda, uno de los testigos contó que los técnicos dejaron una de las cañuelas sin línea, y el retorno de una de estas, causó una sobrecarga, la cual le provocó la muerte al hombre.

“Lo que pasó fue que los muchachos sacaron dos cañuelas de la línea, pero quedó una línea con corriente y ellos no se percataron del retorno y este fue el que causó el daño del muchacho. El técnico, contratista de Electricaribe murió inmediatamente y su cuerpo quedó colgando del arnés de Seguridad que usaba. Lo bajaron los mismos compañeros de la empresa, yo pensé darle los primeros auxilios pero no me dejaron subir porque yo no soy de la empresa”, narró el testigo.

La tragedia no finalizó aquí, al enterarse de la noticia, familiares y un amigo del técnico salieron hacia el lugar del accidente, pero en el camino a uno de ellos le dio un parco cardíaco y posteriormente falleció. Diomenes Jímenez, familiar del Edgardo, y amigo de la otra persona fallecida contó que cuando iban en e carro camino a Baranoa, el hombre comenzó a quejarse por fuertes dolencias en el pecho y falta de aire.

“Veníamos a ver al tío mío que nos dijeron que se había electrocutado y veníamos en camino y él me dice que se siente mal, entonces yo cogí el carro y cuando llegué aquí no le primeros dar los auxilios, pero ya era tarde. Ese era mi hermano y el amigo de la familia”, contó el hombre.

Otro hermano del técnico fue hospitalizado por quebrantos de salud que sufrió luego de conocer la noticia. Electricaribe informó que investiga las causas del accidente y sí se cumplieron los protocolos para la manipulación de redes eléctricas.