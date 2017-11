Un grupo no identificado hostigo en las últimas horas la Estación de Policía del corregimiento de Timba, municipio de Buenos Aires, Cauca. Los uniformados presentes en el lugar se tuvieron que refugiar en las garitas, aunque no respondieron el ataque que duro pocos minutos. Por fortuna no se reportaron personas heridas.

Por ahora es desconocido el grupo que protagonizo el hostigamiento, aunque desde la zona si se han denunciado la aparición de hombres armados.