Hoy indígenas del Cauca esperan firma de decreto y así evitar nuevo bloqueo a la panamericana

Hoy vence el plazo entregado por las comunidades indígenas del departamento del Cauca para que el gobierno cumpla con la firma del decreto 982, compromiso adquirido por el equipo de ministros que ha estado en medio de las negociaciones. Feliciano Valencia líder indígena del norte del Cauca, afirmo que hoy se hará un balance de los acuerdos alcanzados en medio de estos diálogos y decidirán si vuelven o no a las vías de hecho. “Si hoy no esta todo tenemos que hacer un balance y decidir si nos vamos con un 70 u 80% o nos vamos con nada. No podemos acordar todo porque después como seguimos peleando” indico el nativo.

En Monterilla, Caldono además de dirigentes del CRIC, hacen presencia autoridades indígenas de diferentes departamentos de Colombia quienes buscan también un acuerdo con el Gobierno Nacional.