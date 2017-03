Huilenses rechazan el incremento al valor de los precios de los combustibles 

Un rechazó total tienen los huilenses con el nuevo aumento de más de 100 pesos que tuvo la gasolina en el inicio del mes de marzo, donde manifiestan que estos incrementos son injustos y se debe revisar estos presuntos abusos ya que esto afecta notablemente su economía.

Los neivanos denunciaron que estos precios de los combustibles quedaron por las nubes y esto genera una situación altamente preocupante ya que se anuncia una nueva alza en los próximos días.

“Estos aumentos son exagerados, ya no sabemos que hacer, porque dicen que van a seguir subiendo los precios y eso no nos conviene, no nos explicamos como siendo un departamento productor de petróleo paguemos los combustibles tan caro”, afirmó Carlos Díaz, taxista.