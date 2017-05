ICA: Controlada peste porcina en el Atlántico

Un parte de total normalidad y tranquilidad entregó el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, para la producción porcina en el Departamento del Atlántico, ya que los dos focos de peste porcina clásica detectados en el mes de abril estarían controlados.

“Actuamos con prontitud y de manera contundente, por eso, podemos afirmar que no tenemos nuevos brotes de peste porcina clásica en el Atlántico. No hay nada de qué preocuparse porque, además de estar controlada, esa enfermedad solo afecta a la población porcina, no hay riesgos de transmisión a los seres humanos”, dijo el Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Luis Humberto Martínez.

El secretario de Desarrollo Económico del Atlántico, Anatolio Santos, explicó que en el seguimiento realizado por el Comité Porcino Departamental se verificaron las acciones de control y prevención realizadas por el ICA.

“El mensaje es de total normalidad y tranquilidad para la producción porcina del Departamento, seguiremos trabajando con todas las entidades que conforman el comité y el ICA ya oficializó su compromiso para consolidar el comité y, entre todos, lograr que al Departamento lo declaren libre de peste porcina”, manifestó Santos.

Pese a este anuncio, la Policía ambiental y de carreteras continúa los operativos en las vìas de acceso al departamento para controlar que los animales que se transportan cuenten con toda la documentación y los permisos requeridos, porque se ha detectado el ingreso de animales procedentes de Venezuela de forma ilegal.