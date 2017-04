Identifican a constructores de edificio desplomado en Cartagena

Así como continúa la búsqueda de las seis personas atrapadas tras el desplome de un edificio de seis pisos ubicado en el barrio Blas de Lezo de Cartagena, también continúa la búsqueda de los responsables de esta construcción quienes fueron identificados por las autoridades como ‘los hermanos Quiroz’.

El alcalde Manuel Vicente Duque así lo dio a conocer: “son unos hermanos, los hermanos Quiroz, parece que no es el único edificio que tienen aquí en Blas de Lezo, tienen varios edificios. Su domicilio tendremos que buscarlo y ponerlo a manos de la justicia”.

Patricia Galindo, directora de Camacol en Bolívar, identificó a los hermanos Quiroz como Wilfran y María y aseguró que no están afiliados a ningún gremio de la ciudad, “tengo entendido son los hermanos Quiroz, que ellos no están afiliados a Camacol, ni a otro de los gremios de la ciudad”.

La urgencia de que estas personas aparezcan lo explica el director nacional de la oficina de Gestión del Riesgo, Carlos Iván Márquez: “los dueños de este edificio no aparecen, si hablamos de desaparecidos son más desaparecidos los dueños quienes tienen qué responder por lo que ocurrió. Yo no puedo juzgar si tienen culpa o no pero cuando uno es responsable, al menos debe estar presente para que suministren la lista de los trabajadores que tenían a su cargo”.

10 personas muertas y 23 desaparecidos es el reporte hasta el momento tras esta tragedia.