Identifican que sólo en el centro histórico de Cartagena viven 133 animales callejeros

La Guardia Ambiental de Cartagena inició el levantamiento de un censo, el cual tiene por objetivo, conocer cuántos perros y gatos viven en condición de calle.

El punto de arranque fue el Centro Histórico y Chambacú, donde voluntarios de la entidad identificaron a 133 animales callejeros, donde la mayoría de estas mascotas se encuentran en la Plaza del Joe Arroyo, la plazoleta del Banco Cafetero, el parque de Las Flores y la parte externa del Banco Popular.

“Esta fase de la investigación arrojó que sólo en Chambacú encontramos 110 gatos. Mientras que en el centro histórico se hallaron 23 canino callejeros, algunos están en buen estado pero otros si están enfermos”, expresó Roberto Ruíz, director de la Guardia Ambiental.

El censo en su etapa preliminar también arroja que los gatos son los animales más vulnerables, debido están siendo dejados a su suerte en edades tempranas, donde los lugares más frecuentes para abandonarlos son el Parque Espíritu del Manglar y los predios contiguos al edificio inteligente.

“Cada día vemos que las personas abandonan a sus mascotas en los alrededores del edificio inteligente en Chambacú, el Parque Espíritu del Manglar y los terrenos que están cerca a esas zonas y son utilizados para la realización de eventos”, apuntó.

La entidad que señaló que el censo registra un avance del 30 por ciento, busca no sólo establecer cuál es el número real de animales callejeros que existe en Cartagena, sino saber dónde se encuentran, cuál es su estado de salud, si están o no vacunados y si fueron o no esterilizados.

“El objetivo es que más adelante, con esos datos, se puedan generar una serie de programas con el acompañamiento de las autoridades competentes, para controlar esa población y elaborar políticas públicas que estén orientadas a su atención”, manifestó Ruíz.

En Cartagena no existen cifras oficiales sobre cuántos perros y gatos viven en condición de calle, sin embargo, se estima que la población puede estar en los 270.000 animales.