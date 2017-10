IDRD entregó adecuaciones del estadio El Campín para concierto de U2

Adecuaciones en El Campín. Foto: Colprensa.

El director del IDRD, Orlando Molano, presentó las adecuaciones en el estadio El Campín para el concierto el próximo sábado de U2. En las novedades esta que el césped se podó y fumigó 15 días atrás y actualmente está cubierto con cerca de 8.000 metros cuadrados de un piso plástico sobre el cual estarán alrededor de 20 mil personas de las 40 mil que asistirán. (Lea acá: U2 anuncia concierto en el Estadio El Campín)

Dicho piso, llamado ‘cubregrama’, es blanco y traslucido con características de ventilación, altura y estructura, que permiten un poco de fotosíntesis y está aprobado por el IDRD. “Se protegió la parte sur del estadio donde estará ubicada la tarima, para que los operarios no afectaran el césped y sus alrededores se pusieron estibas que facilitan sus desplazamientos”.

En dos meses, el estadio El Campín volverá a ser sede de un nuevo concierto, esta vez a cargo del cantante norteamericano Bruno Mars.

RECOMENDACIONES E INDICACIONES

• Las puertas del escenario serán abiertas al público a partir de las 4 de la tarde.

• La edad mínima para el ingreso es 7 años para las localidades en gradería y 12 años para las de gramilla.

• Todo menor de 14 años debe ir acompañado de un adulto responsable.

• No es permitido acampar en inmediaciones del estadio.

• No se permite el acceso al lugar de cámaras filmadoras o de fotografía profesionales (con lente removible).

• No se permite el ingreso de:

➢ comidas ni bebidas

➢ bancos ni sillas portátiles

➢ armas, elementos corto punzantes.

➢ latas ni envases de vidrio

➢ bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas, ni de personas bajo su efecto.

CIERRES VIALES Y MOVILIDAD

• Se realizará el cierre vial de la calzada oriental de la transversal 28 entre calle 57 y carrera 28, desde las 10 de la noche del viernes 6 hasta las 2 de la mañana del lunes 8 de octubre.

• TransMilenio operará hasta las 11 de la noche.

• Parqueaderos habilitados:

1. Carrera 21 No. 53-06

2. Calle 63 No. 23

3. Carrera 17 No. 63-57

4. Carrera 22 No. 62

5. Calle 56 No. 17

6. Centro Comercial Galerías