Imponen primera multa a vendedora ambulante en Girón

Captura Video

Por invadir el espacio publicó en el sector la Alameda del municipio de Girón, Sonia Olivar quien hace 7 años se dedica a vender tintos en la calle, fue amonestada por la Policía Nacional con una multa de un millón de pesos según quedó registrado en un video que circula en las redes sociales, sin embargo las autoridades señalan que la multa corresponde a un valor de 100 mil pesos.

La infracción fue interpuesta por varios requerimientos realizados por la comunidad pues la vendedora informal dificultaba el tránsito de los peatones en el sector.

Según María del Pilar Flórez secretaria de Seguridad de Girón a la mujer se le habían realizado días anteriores amonestaciones verbales de que no podía vender en este lugar porque se está generando perturbación a los usuarios que acuden a la EPS que está ubicado en este sector.

Sonia Olivar la afectada con toda esta situación indicó “a mí me habían comentado que me corriera, pero lamentablemente ese es mi sitio de trabajo, además no creo que este quitando espacio público porque lo que ocupo prácticamente es menos de un metro, es decir un poco del andén, siempre me llaman la atención es a mí, más no a los vendedores de los grandes puestos”.

“Yo no uso sombrilla, pero yo me quito de ahí siempre y cuando corran a los que están conmigo supuestamente invadiendo el espacio público, nosotros estamos de una esquina a otra esquina, yo no he sido grosera ni he peleado, y mi carro de tintos no ocupa mucho espacio”.

“Tengo que esperar hasta el martes para llegar a un acuerdo con el inspector que me hizo la citación para ese día, pero mientras tanto no puedo hacer nada, la multa fue exagerada y no es justo porque de mi trabajo depende mi padre, y tengo varias obligaciones que atender, además mi trabajo es honrado y no le quito a nadie”

El Mayor Dave Anderson Figueroa Castellanos Jefe Implementación del Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana de la Policía Metropolitana de Bucaramanga indicó que la multa por la cual fue amonestada la mujer corresponde a tipo 1, y ella puede permutar con la participación de programas pedagógicos y desmintió que se trate de un millón de pesos como lo deja ver el ciudadano que registró el video.

Según las autoridades esta infracción está contemplada en el nuevo código de policía pero puede ser condonada con jornadas pedagógicas y la suma asciende a cuatro salarios mínimos diarios vigentes la cual no supera a los cien mil pesos.