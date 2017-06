Incendio consumió una casa en el sur de la ciudad

Los habitantes del barrio Las Malvinas corrieron con baldes de agua sacada de un arroyo para tratar de apagar sofocar un incendio en una vivienda del barrio Las Malvinas, pero el fuego destruyó todo.

“De un momento a otro se escuchó una explosión pero desafortunadamente cuando quisieron venir ya todo lo cogió el incendio”, dijo Luis Ricardo Herrera, afectado.

En la vivienda no estaban los seis niños y los dos adultos que la habitaban, por eso la tragedia no fue mayor. El fuego amenazó con consumir una tienda vecina pero los vecinos lograron apagarlo.

“En dos minutos esa casa estaba toda quemada. Me metí para ver sí sacaba algo pero el fuego no me dejaba, estaba muy fuerte. Ni la ropa de los pelaos, todos los documentos se me quemaron”, mencionó Viviana Gómez, afectada.

Los bomberos no llegaron a tiempo a atender la emergencia porque la zona es de difícil acceso.