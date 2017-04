Incertidumbre entre comerciantes del cerro La Popa de Cartagena tras haberse declarado la zona como alto riesgo

Luego de 22 días de haber sido declarada alto riesgo la zona del cerro La Popa, los comerciantes ubicados en ese sector señalaron que la administración distrital no les ha notificado sobre cómo avanza la falla geológica.

Indicaron que tras el anuncio de restricción de vehículos y de turistas a ese sector, el alcalde Manuel Vicente Duque los mantiene en zozobra puesto que no ha vuelto a referirse al tema.

Relataron que los más afectados han sido ellos puesto que vivían del comercio que se generaba en la zona donde está ubicado el convento colonial el cual hace parte de unos de los atractivos turísticos de Cartagena. Allí acostumbraban a vender jugos de corozos, sombreros, artesanías, comidas, en fin.

“En ningún momento nadie nos notificó sobre lo que iba a pasar aquí en La Popa. Tenemos 22 días sin trabajar, no devengamos nada, ni ayuda, ni nada. El viernes subió la primera dama, nosotros nos alegramos cuando la vimos llegar, pensábamos que nos iba a traer la solución, y lo que nos trajo fue unos mercados, para algunos, no para todos, y nos dijo ‘que nos olvidáramos de La Popa y cero pelota, hizo la seña con las manos, dándonos a entender que no había dinero para nosotros”, manifestaron.

Los comerciantes fueron enfáticos al manifestar que no están pidiendo comida, tampoco que se habilite una zona si es considerada de alto riesgo, pero sí solicitan que los mantengan informados sobre las decisiones que la administración distrital toma en torno al cerro La Popa teniendo en cuenta que ese lugar corresponde al sustento diario de cientos de familias.

“La mercancía se nos está dañando en las bodegas donde están guardadas, ¿y quién nos responde por eso?”, agregaron.

Otros indicaron que “tenemos deudas en bancos y con gota a gota. No tenemos forma de salir de nuestras emergencias económicas”.

Recordaron que diariamente producto del trabajo realizado en esa zona, ganaban al menos 120 mil pesos. Los comerciantes piden que de alguna manera la administración distrital les brinde ayuda tras resultar damnificados por el cierre al cerro La Popa.