Incrementan los reportes de violencia intrafamiliar en Cartagena

Los concejales advierten que no se atiende la violencia intrafamiliar de la mejor manera. Distrito asegura que ya inició un plan de mejoramiento.

En Cartagena está aumentando la intolerancia entre los más cercanos, así explica el Secretario de Interior, Fernando Niño, el incremento de los reportes de violencia intrafamiliar. Una cifra que inquieta a diferentes entidades de la ciudad, en especial a las comisarías de familia, que a pesar de su trabajo no logran reducir ese indicador.

“Hemos visto que han aumentado los casos de violencia al interior de la familias. Son dos puntos para poder combatir esta problemática, la primera es la oportunidad social y la segunda que se haga justicia, cuando requieran los servicios de las comisarías se le respuesta oportuna” apuntó el funcionario.

Sin embargo, los concejales, como Angélica Hodeg, advierten que los funcionarios y los recursos de esas comisarías son insuficientes, “si no hay recursos, como han estipulado ellos, y no pueden cumplir con la tarea que se les han dado para desempeñar porque no tienen los recursos suficientes, ni de personal ni de infraestructura. Hoy el secretario tiene que responder”

Para el concejal Américo Mendoza es preocupante que las agresiones cometidas al interior de las familias superan los reportes de sicariato, “la situación es alarmante porque uno encuentra que la mentalidad violenta de los cartageneros va en aumento. El sicariato se ha reducido pero la intolerancia entre los vecinos va en ascenso”

En respuesta, el secretario de interior añadió que desde inicio de 2017 comenzó un plan de mejoramiento con una inversión por 500 mil millones de pesos para dotar a las comisarías, “ya hemos comprado los computadores, les hemos hecho algunas modificaciones a su mobiliario y se crearon otras cinco comisarías para que funcione una permanente, y para que haya un inspector adicional en cada una de las localidad”

Según datos de la Fiscalía, en esa entidad fueron reportados 1.414 casos de violencia intrafamiliar en 2015, 2.448 en 2016, y 2.644 en lo que va del año 2017. De acuerdo con Instituto de Medicina Legal en Cartagena diariamente 4 casos de maltrato intrafamiliar.