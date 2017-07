Incrementan medidas de seguridad y movilidad para el encuentro entre Junior y el atlético Nacional

Foto: Archivo RCN Radio

Las autoridades en el distrito de Barranquuilla por el partido Junior vs Nacional, que se jugará en el Estadio Metropolitano este domingo 30 de julio a las 4:00 de la tarde, la Secretaría de tránsito y Seguridad Vial hizo un llamado a la ciudadanía de responsabilidad, prevención y atención a los conductores y peatones y tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

El Secretario de movilidad Fernando Isaza aseguró que “No llevar vehículos particulares, ya que el parqueadero del estadio Metropolitano tendrá un cupo reducido y será cerrado media hora antes que inicie el partido, Si va a ingerir licor, sea responsable y entregue las llaves, no exceder el límite de velocidad, no invadir el carril contrario, llevar el cinturón abrochado y no hablar por celular, ya que una mínima distracción en una vía congestionada podría tener consecuencias fatales“.

El funcionario agregó que “Estarán disponibles para la movilización de los ciudadanos: Transmetro, transporte público individual (taxi) y colectivo (bus) y Para agilizar la movilidad antes y después del partido, agentes de la Policía de Tránsito y Orientadores de Movilidad cubrirán las orejas o retornos de los puentes, se ubicarán sobre la Avenida Las Torres, a lo largo de toda la Circunvalar y alrededores del estadio“.

Para este encuentro deportivo se tendrá especial cuidado en la seguridad donde las del equipo Nacional no ingresaran al estadio Metropolitano.