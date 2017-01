Incremento y útiles escolares innecesarios, las quejas de los padres de familia en Cartagena

Foto referencial Ingimage

Con el inicio del año escolar, aumenta la preocupación de los padres de familia por el incremento en el precio de los útiles escolares y también el exceso de algunas listas.

En un sondeo realizado por Rcn radio, varios padres de familia señalaron que útiles como cuadernos, lapices o tijeras, aumentaron desde 200 hasta mil pesos contrario al año anterior. Actualmente se pueden encontrar en el mercado cuadernos sencillos desde 2 mil pesos hasta 10 mil. Los padres de familia cartageneros manifestaron que son pocos los descuentos que han podido encontrar en esta temporada escolar del 2017.

A lo anterior se suman los excesos de los centros educativos en los útiles que piden en las listas, traperos o antibacteriales, son algunos de los útiles que los padres han encontrado.

“Los cuadernos han subido considerablemente, 300 pesos a 500 pesos, y tiene que caminar uno mucho para encontrar promociones buenas. He notado que en algunos colegios les piden traperos, escobas, cosas que no entiendo. Se imagina por 50 estudiantes un trapero, me parece que esas son cosas que no corresponden al padre de familia“, manifestó un padre de familia.

Mientras tanto, comerciantes de almacenes coinciden en que esta es la única temporada buena para la venta de útiles. Mónica Fadul Rosa es la Directora Ejecutiva de Fenalco, seccional Bolívar, señalo que esta es una de las épocas que marca un ciclo en el desarrollo de ciertas industrias porque muchas de ellas funcionan solo para esta época escolar.

“Esta es sin duda una de las épocas de mayor vigor comercial y de mayor gasto de los hogares. Más de 10 millones de hogares colombianos demandan los bienes que en esta época se requieren para poder llegar adecuadamente a los procesos de formación por parte de los más pequeños hasta los universitarios”, indicó la Directora Ejecutiva de Fenalco, seccional Bolívar.

De acuerdo con los padres de familia, aunque sus hijos se encuentren estudiando en instituciones educativas publicas, esto no ha representado alguna incidencia, debido a que en el momento de comprar los útiles escolares, deben llevar en sus billeteras entre 150 mil pesos y 200 mil pesos, sin añadir los libros académicos.