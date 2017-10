Indígenas Kokonukos impiden que unidades del Esmad reciban alimentos en Cauca

Foto RCN Radio

Comunidades indígenas que se mantienen en cercanías del Balneario de Aguas Tibias en Coconuco, no han permitido que las unidades del Esmad que permanecen custodiando el predio para evitar su invasión, reciban alimentos. La Gobernación del Cauca y la defensoría del Pueblo pretendían llevar alimentos pero los nativos no permitieron la entrada a la comisión. Son 4 días los que completan los uniformados sin recibir alimentos porque los indígenas no lo permiten.

El Defensor del Pueblo en el departamento del Cauca, Norman Granja, afirmo que las comunidades indígenas que están apostadas en la vía de acceso, están violando los derechos humanos de los uniformados. “Nos preocupa que ante una situación como esta, tenga que la fuerza pública que recurrir a más fuerza porque no los pueden dejar morir de hambre”; puntualizo el defensor quien además repudio estas acciones de los nativos.