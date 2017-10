¿Influye la crisis político-administrativa de Cartagena en el turismo de la ciudad?

Foto: RCN Radio

A corto plazo el impacto en el sector de turismo sería mínimo, pero a largo plazo podrían verse consecuencias por la falta de decisiones y continuidad de programas.

Cartagena no está en su mejor momento, su alcalde titular está detenido en una cárcel y a la mitad del concejo le imputarán cargos por casos de corrupción, esta condición irregular advierten que pone en riesgo a varios sectores de la ciudad, uno de ellos: El turismo. Pero ¿esta situación de interinidad es un factor determinante para que los viajeros elijan a la ciudad para visitarla o vacacionar?

Para Mónica Mass Tinoco, directora ejecutiva de Cotelco Cartagena, la situación política del destino no influye, “realmente no es un factor para la toma de decisiones de una persona que llega a una ciudad”. Carlos Monrroy, presidente ejecutivo de Asotelca, considera que el impacto es poco, “influye poco porque la gente no va a la ciudad por los asuntos políticos, sino por sus atractivos turísticos”

Zully Salazar, presidente ejecutiva de la Corporación de Turismo Cartagena de Indias, explicó que esa inestabilidad política afecta el posicionamiento de la ciudad, “por supuesto que genera inestabilidad en imagen porque los destinos turísticos viven de su imagen y una promoción permanente. Esta es la imagen que hay que cuidar porque el turismo es un sector sensible”

Carlos Monrroy reconoce esa afectación a la imagen de la ciudad y por eso instó a que los problemas administrativos a solucionarlos, “lógicamente la ciudad es vista un poco mal cuando tiene tanto problemas políticamente hablando. Esperemos que esto se solucione lo más pronto posible con miras a tener un desarrollo sostenible”

Sin embargo, Mónica Mass aseguró que sí hay una afectación al turismo porque la interinidad retrasa planes de gobierno que incluyen decisiones que impactan el sector, “ha habido tantos cambios en el gabinete, yo creo que de alguna forma, muchos proceso que se venían manejando que han tenido que entorpecer y eso repercute en inversiones para la ciudad”

Así las cosas, poco o nada se enteraran los turistas del caos interno que padece Cartagena porque no los toca, sin embargo los gremios advierten que esa inmunidad será provisional debido a que a largo plazo podría haber una incidencia real. Por estas razones, el Consejo Gremial de Bolívar ha insistido en la renuncia de los implicados en los actos de corrupción, para que las decisiones sean de fondo.