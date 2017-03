Ingeniera liberada en el Catatumbo trae mensaje del Epl al Gobierno Nacional

La ingeniera Yuri Katherine Higuera quien permaneció secuestrada 20 días en poder de los Pelusos del Epl, dijo que recibió buen trato y que constantemente fue movilizada por zona rural del Catatumbo.

“Inicialmente creía que mi secuestro obedecía a un objetivo económico el pago de 1.500 millones de pesos por parte de la empresa palmicultora, pero posteriormente me dijeron que buscaban que yo trajera un mensaje a los medios de comunicación y al Gobierno Nacional, frente a los términos utilizados para referirse a ellos, de bandas criminales del narcotráfico, cuando pretenden que los traten como grupo guerrillero” dijo la ingeniera al recuperar su libertad.

La joven profesional dijo a RCN que no entendía el porqué de su secuestro, que habían días de desespero y angustia, “pero escuché a mi padre a través de RCN Radio en donde me daba valor de seguir luchando, de no dejarme morir y de la preocupación de todos ellos, y esas palabras me levantaron el ánimo para continuar”.

Agregó que durante dos días se movilizó en mula, en moto y a pie hasta reencontrarse con la comisión de la personería de Teorama, entidad encargada de traerla de regreso a la libertad y posteriormente de entregarla al defensor del pueblo Nelson Arévalo en el municipio de Ocaña.

Mientras tanto continúan secuestrado el señor José Luis Chávez, subcontratista de la firma Full-Service al servicio de Ecopetrol con operación en el Catatumbo, en la vía Ocaña-Cúcuta mientras realizaba el traslado de un equipo para perforar, hacia el municipio de Tibú, igualmente padre e hija desaparecidos en Arboledas a finales del mes de febrero del presente año. de quienes no se tienen ninguna información, han señalado las autoridades de Norte de Santander