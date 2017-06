Ingenieros alertan que la intervención de las grietas del Salto del Cabrón en el cerro de La Popa no dan espera

El cerro se encuentra ubicado en el centro del perímetro urbano de la ciudad.

A mediados de marzo, aparecieron unas grietas en la cima rocosa del cerro de La Popa de Cartagena que llevaron a la Administración Distrital declarar la calamidad pública por la urgencia de su intervención, un procedimiento que los pobladores, comerciantes y feligreses no conocen y que los ingenieros expertos advierten que no puede tardar ni un día más.

Jorge Rocha Rodríguez, ingeniero estructuralista y asesor del distrito, advirtió que esa intervención no se puede demorar mucho “las soluciones tienen que ser rápidas porque la fractura del Salto del Cabrón no da espera, si no se le presta atención a eso, se avecina un invierno severo y es muy probable que eso empiece a colapsar”.

Según explicó el experto, la cima rocosa representa un gran peso que está en el aire “que no se ha caído no sé por qué. El segundo aviso de La Popa ya lo dio hace un mes, estamos dando vueltas, se desploma eso y viene el problema. Ese proceso se ha demorado mucho”.

El ingeniero estructuralista agregó que en Lo Amador, barrio colindante con el cerro, ya hay desplazamiento de terreno debido a que la construcciones ilegales, “a la Popa la han ido talando, la han ido cortando y la loma está en desequilibrio”.

En estos momentos se adelanta el convenio interadministrativo entre la Alcaldía de Cartagena y la Universidad de Cartagena.

Convento de La Popa no conoce proceso

El padre José Beltrán, director de la Comunidad de la Orden de los Agustinos Recoletos, dio a conocer que que aún no se tiene certeza sobre el tiempo en que estará cerrada la zona puesto que el distrito no ha brindado nuevos informes al respecto, “no hay ningún movimiento. Y sabemos que eso lleva muchos años en esa situación. Eso no es de hace tres meses, ni de un año, es de mucho más tiempo que esas grietas han estado ahí”.