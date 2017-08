Inician los estudios de las estructuras de las edificaciones ilegales de Cartagena

Foto: Cortesía Distrito Cartagena.

Los estudios se enfocarán en las estructuras ilegales de los ‘Quiroz’.

La Universidad de Cartagena y la Oficina de Control Urbano empezaron la primera fase de los diagnósticos iniciales para el estudio estructural de los 16 proyectos de la Constructora & Quiroz que fueron levantados de manera irregular en la ciudad. En un plazo de cinco meses, el grupo interdisciplinario dará a conocer los resultados.

El primer reconocimiento preliminar comenzó en Portales de Blas de Lezo I, “nos reunimos con las familias para explicarles el procedimiento que se va a aplicar y que nos ayudarán con toda la información que necesitamos para que el trabajo se realice de manera detallada y especializada”, precisó Héctor Anaya Pérez, director de Control Urbano.

El plazo de ejecución para el levantamiento del estudio patológico en las 16 edificaciones es de cinco meses y contempla “la valoración de las patologías, toma y ensayo de núcleos, detección de acero con ferroscan, ensayos con esclerómetro y observaciones generales relacionadas con el estado de la estructura a través de evidencias de fallas locales” agregó el funcionario.

En el peor de los casos, este diagnóstico podría arrojar que las edificaciones no son aptas para ser habitadas, las familias que ahí residen deberán evacuar. Sin embargo, el director de esa dependencia no confía que sea un escenario posible, dada su experiencia en el sector.

“Yo tengo mucha fe que eso no va a pasar porque indagando en las construcciones que construyeron los señores Quiroz que vienen de dos y tres años atrás, a esta fecha no ha pasado nada, no tienen ningún tipo de inconvenientes, no pienso que vayan a tener problema, sino acondicionarlo un poco a la norma urbanística. Espero que sea así, no quiero más tragedia” expuso el jefe de esa dependencia

Durante el fin de semana los residentes de Portales de Blas de Lezo I se reunirán con el equipo técnico para coordinar los horarios y el acceso a los apartamentos para las valoraciones estructurales de cada uno.