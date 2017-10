Inició la instalación de cepos para motocicletas mal estacionadas en Bucaramanga

50 cepos que cumplirán la función de inmovilizar las motocicletas mal parqueadas o abandonadas en las calles de Bucaramanga llegaron a la Dirección de Tránsito, entidad que capacitó a los agentes para que los bloqueadores de vehículos empiecen a instalarse inmediatamente.

Germán Torres, director de tránsito de Bucaramanga, aseguró que los 50 cepos que recientemente llegaron a la ciudad bonita, se suman a los 150 que están instalándose a vehículos que obstruyen el paso y la movilidad en las principales calles del municipio.

“Tenemos un total de 200 cepos que están listos para instalarse en cualquier momento a aquellos conductores que se suban a los andenes y que violen las normas de tránsito que están claras. Seremos estrictos con el cumplimiento de la ley y no permitiremos más que un vehículo deba moverse, ahora será ejecutando las medidas y las sanciones”.

El funcionario de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga indicó que amigos, familiares y funcionarios que incumplan las normas serán sancionados y no podrán aprovecharse de su cercanía para evadir las multas o la instalación de cepos.

“Si un amigo, cercano o familiar me llama para pedir que se le quite una multa debería darle vergüenza de dejar su vehículo mal estacionado y luego pedir no ser sancionado. Eso no va a pasar, aquí todos somos iguales y debemos cumplir las normas”.

Los cepos o inmovilizadores para motocicletas operarán en sectores cruciales como Cabecera, el centro de Bucaramanga y aquellos sectores en donde por años los conductores han parqueado sus vehículos de dos llantas obstaculizando el paso peatonal en andenes.