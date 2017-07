Inscriben más de 70 mil firmas para revocar el mandato del alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque

Foto: Cortesía

El comité revocatorio del alcalde de Cartagena, inscribió ante la registraduría nacional más de 70 mil firmas con las que esperan se convoque a elecciones para revocar el mandato de Manuel Vicente Duque.

Esta inscripción se dio a pocas horas de haberse conocido la decisión de la sala disciplinaria del consejo superior de la judicatura que revocó el fallo de tutela a través del cual, Duque Vázquez retornó a su cargo tras una sanción de la procuraduría por un periodo de tres meses.

En las calles, los cartageneros con su particular humor caribe dicen que el alcalde está de malas, mientras otros manifiestan que su situación es obra de la “justicia”.

“A mi me parece que el alcalde está de malas y la verdad es que no ha hecho nada. ¿Qué ha hecho?, no he visto que haga nada”, señaló una habitante de Olaya Herrera.

“Si está salado el alcalde, eso es más política que justicia. Este es un país que uno no le cree a nadie. Quitan a Manolo para poner a otro ahí”, añadió un trabajador del Centro Histórico.

“Eso no es estar de mala es justicia, él no ha actuado bien, debió esperar que se le cumplieran sus tres meses y además la gente no está contenta con su gestión”, dijo otro habitante.

El proceso de revocatorio contra el alcalde de Cartagena se encuentra en trámite ante la registraduría y se espera que en los próximos meses haya un pronunciamiento sobre su continuación.

Este proceso se da de manera paralelo a la investigación que adelanta la procuraduría por presunta red de corrupción en el control urbano de las construcciones en este distrito turístico.