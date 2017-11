Instalaciones de Invías, evacuadas por vibraciones tras implosión de MinTransporte

Foto: Colprensa

Un día después de la demolición de la antigua sede del Ministerio de Transporte, en el Centro Administrativo Nacional de Bogotá, las autoridades tuvieron que evacuar el edificio del Instituto Nacional de Vías (Invías), por reiteradas vibraciones en sus instalaciones y altos niveles de contaminación.

En video: seis segundos tardó implosión del edificio de MinTransporte en Bogotá

Fabio Vergara, integrante del Sindicato del Invías, indicó que pese a que la evacuación fue preventiva, muchos funcionarios decidieron no retomar sus labores debido al riesgo, que según ellos, representa seguir en ese edificio.

“Los ventanales se rompieron y las oficinas estaban llenas de polvo por la implosión que se realizó ayer en el antiguo MinTransporte, adicional a eso se sintieron muchas vibraciones y cada vez que se usan las maquinarias de remoción de escombros, todo se mueve mucho”, dijo Vergara.

Los hechos se registraron sobre las 10 de la mañana de este lunes, luego de una alerta preventiva por parte del equipo técnico y de emergencias de la entidad, quienes recomendaron evacuarlo para analizar la estructura del edificio y luego de esto se autorizó el regreso de los funcionarios.

Ante esta situación, desde Invías aseguraron que no hay riesgos en la edificación, dado a varios de sus ingenieros están revisando toda su estructura; Así mismo, recortaron la jornada laboral de sus funcionarios de 7 a.m. a 2 p.m., horario en el que no operarán las maquinarias de remoción de escombros en la sede que fue demolida.