Institución educativa habría discriminado a un adolescente trans en Villanueva, Bolívar

La corporación Caribe Afirmativo, que defiende los derechos de la comunidad Lgtbi en la Costa Caribe, informó sobre un caso de discriminación hacia un adolescente transgénero cuando se disponía a ingresar a la institución educativa en donde cursa último grado de bachillerato.

El incidente se registró en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Villanueva (Instevi), ubicada en el municipio de Villanueva que se encuentra al norte del departamento de Bolívar.

Al parecer, al menor de 17 años de edad, no le permitieron el ingresó al colegio porque iba vestido con el uniforme femenino, donde personal administrativo del establecimiento educativo le dijeron al estudiante que no podía utilizar ese uniforme porque no correspondía a su sexo y a la vez su actitud iba en contravía del manual de convivencia del colegio.

Este no es el primer caso de discriminación que se presenta en el mismo lugar contra el adolescente, debido a que en otras ocasiones le negado el ingreso por cómo usaba el cabello; por lo que esta conducta atenta contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad que está consagrado en la Constitución Nacional.

En vista de este último incidente, la Defensoría del Pueblo seccional Bolívar ofició a las directivas del colegio permitir el acceso de la menor en condiciones de igualdad y garantizar que sus derechos fundamentales no sean vulnerados.

“A partir de este episodio nos pondremos al frente del caso para garantizar el acompañamiento jurídico y psicosocial que requiera la menor y su familia, quienes le han brindado todo el apoyo en su proceso de transición. Estamos comprometidos junto con la Defensoría del Pueblo de Bolívar en aunar esfuerzos para que no se sigan repitiendo estos casos de abusos y discriminación contra menores en las aulas de los colegios del Caribe colombiano”, expresó Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo.

Según cifras de Caribe Afirmativo, en el 2016 unos 35 jóvenes de esta región del país denunciaron ante la corporación que fueron víctimas de discriminación en las aulas de clases. Un año atrás, lo hicieron 38 estudiantes con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.