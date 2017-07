Intentaron hacer efectiva orden de arresto contra directivo de EPS en Cartagena

El Juzgado Catorce Civil Municipal de Cartagena ordenó arresto contra Luís Carlos Gómez Jaramillo, uno de los directivos de la EPS Coomeva en esta ciudad.

La acción es el resultado del incumplimiento de la Entidad Prestadora de Salud (EPS) a un fallo de tutela en el que se ordenaba el suministro de medicinamientos a un paciente de más de 70 años de edad, que presenta problemas en las articulaciones y que le ha afectado su motricidad hasta tal punto que no le permite caminar.

Hasta la sede de entidad, ubicada en el barrio Manga, llegaron agentes de la Policía Metropolitana de Cartagena para hacer efectiva la orden de arresto contra Gómez Jaramillo, pero este no se encontraba en el lugar.

Marino Castellanos, personero delegado penal de la Personería de Cartagena, quien participó en la diligencia de arresto contra el directivo de la EPS Coomeva, manifestó que el Ministerio Público se hizo presente en el procedimiento debido “al incumplimiento que la entidad a una orden judicial para que entregue los medicamentos” al esposo de la señora Janeth Rocca, accionante de la tutela.

“Coomeva ha venido incumpliendo, no es la primera vez que se incumplen los fallos judiciales, por lo tanto y por orden del Personero Distrital esta delegación penal de la Personería, vamos a iniciar unas denuncias penales culposos o dolosas, contra estos funcionarios que no cumplen los fallos de tutela y desacatos, para que no sólo respondan por unas multas y unos arrestos, sino que respondan penalmente y vayan a prisión”, afirmó.

Según la tutelante, desde hace 8 meses su esposo no recibe el tratamiento médico para su enfermedad y que las respuestas que le han entregado por parte de la EPS es que “él pertenece al régimen subsidiado y no tiene derecho al medicamento”.

“El medicamento que él necesita le sirve para aflojar las articulaciones y Coomeva no ha querido entregárselo. Pusimos una tutela que fue fallada a favor de mi esposo, presentamos un incidente de desacatao, también fallado a favor y la Eps dice que no está en la autorización de entregar el medicamento sino que es el régimen de salud y los entes territoriales me dicen que es Coomeva el que tiene que dar el medicamento”, apuntó Rocca.