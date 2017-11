Internos de la Cárcel Rodrigo de Bastidas de Santa Marta se declaran en huelga de hambre

A través de un comunicado de audio un interno de la penitenciaría Rodrigo de Bastidas de Santa Marta anunció que debido a la precaria situación que vive la población por problemas en el sistema de salud y la presunta vulneración de sus derechos fundamentales, la población carcelaria decidió declararse en huelga de hambre.

Según el pronunciamiento la protesta pacífica busca llamar la atención de los entes de control y de los organismos protectores de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

“Con esto se busca que el gobierno no siga haciéndose el de la vista gorda y deje de pisotear nuestra dignidad humana, ya que no ha sido posible lograr de ninguna forma hacer eco en nuestras quejas y continuas denuncias; en cuanto a que la fiducia encargada de garantizar la prestación del servicio de salud de los que deben de gozar personas privadas de la libertad como también el suministro de medicamentos para tratar diversas patologías que se presentan en esta comunidad, no se están efectuando”, se escucha en un audio en el que no se identifica al interno que relata la problemática.

El comunicado denuncia que los fondos para atender a los internos se están desviando, mientras que la población privada de la libertad se está muriendo, como sucedió con el reciente fallecimiento de 3 presos.

Los internos piden ayuda y esperan que se intervenga a favor de sus vidas.

A esta hora se adelanta una reunión entre el director de la cárcel, coronel Pedro Hugo Ángel y representantes de la Defensoría del Pueblo que busca solucionar la problemática