Interponen tutela para tumbar fallo que ordena traslado del oso “chucho” a reserva natural

Por considerar improcedente el fallo de habeas corpus que ordena trasladar al oso de anteojos “chucho” del Zoológico de Barranquilla a la reserva Río Blanco en Manizales, dos abogados barranquilleros interpusieron una acción de tutela.

Según Mario Daza, uno de los juristas, para los animales existen mecanismos de protección más no derechos fundamentales, por lo que el habeas corpus al que recurrieron en este caso, fue incongruente e improcedente.

“El habeas corpus está hecho para las personas humanas, no para los animales, para ellos están otros mecanismos judiciales como lo son el estatuto de bienestar animal o a ley 1774 que trata a los animales no como cosas sino como seres sintientes y tienen mecanismos de protección más no derechos fundamentales como lo trata el que presentó el habeas corpus“, indicó al abogado Daza.

La tutela tiene que ser resulta en un lapso de 10 días, mientras que el oso “chucho” debe ser trasladado antes del 26 de agosto.

“La tutela tiene otros términos diferentes al habeas corpus. Si revocan al habeas corpus cuando ya se haya cumplido la sentencia, tendrán que devolver al oso a Barranquilla, sino lo han trasladado pues ya se queda aquí“, aseguró el jurista.

Los abogados esperan conocer el fallo de la tutela antes del traslado del oso pues aseguran que de tener que devolverlo a Barranquilla, sería un retroceso en su proceso de adaptación, que hasta el momento ha sido exitoso.