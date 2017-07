Intoxicación con alimentos y epidemia viral, posibles causas de enfermedad que afectó a 42 estudiantes de un colegio

Twitter Ministerio de Educación

Los 42 menores de edad tuvieron que recibir atención médica luego de presentar síntomas asociados a la intoxicación, por lo que la Secretaría de Salud de Bucaramanga tomó muestras de los alimentos de la cafetería que serán analizadas.

Aunque algunos estudiantes del colegio manifestaron no haber ingerido alimentos dentro de la institución, el rector del complejo educativo, Eduardo Uribe, aseguró que la primera hipótesis que manejan es que se trataría de una epidemia viral generada por lluvias.

“Fue un momento coyuntural porque antes de llegar al colegio los niños ya venían presentando síntomas como diarrea y vómito, de tal manera que no sabemos en qué momento pudo haberse dado este problema. Si fuera una intoxicación, no corresponde a la realidad, ya que el día anterior no hubo almuerzo para nadie”.

Raúl Salazar, secretario de salud del municipio aseguró que esperan los resultados pero que la posibilidad de la virosis por el clima no es latente ya que no podría afectar a 42 menores en el mismo día.

“Esperamos la otra semana los resultados de los análisis de los alimentos. Es muy raro que una virosis te dispare tan súbitamente a 42 personas en un día, es muy difícil pero estamos esperando los resultados para aclarar este tema”.

En próximos días se darán a conocer los resultados de los alimentos que serán analizados y determinarán si los síntomas que presentaron los 42 menores de edad se produjeron por intoxicación por alimentos o por una epidemia viral a raíz de las lluvias.