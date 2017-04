Investigan si menor de edad que está en cuidados intensivos fue víctima de matoneo

Foto referencial archivo particular

Las autoridades investigan el caso que involucra a un estudiante. Foto: RCN Radio.

Ante los múltiples golpes que sufrió un menor de edad en su abdomen y que lo tienen en la unidad de cuidados intensivos en una clínica de Bucaramanga, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar trata de establecer qué fue lo que realmente sucedió, toda vez que según la rectora de la institución, el niño de 12 años de edad se enredó y se golpeó contra un muro.

Luz Mery Vera, madre de una de las estudiantes de la institución educativa, aseguró que según el relato de su hija, algunos compañeros de la víctima lo habrían empujado “lo que dice mi hija que ha sido compañera de él desde segundo grado es que los compañeros lo empujaron, sin embargo, no se sabe bien qué pudo haber pasado con el niño”.

La progenitora del joven, Alcira González Niño, aseguró que su hijo está estable pero en condiciones críticas en la UCI y que necesita con urgencia donación de sangre 0- “en este momento no quiero pronunciarme sobre lo que pasó con mi hijo, solo sé que el médico dice que no está ni grave ni bien, está estable. Lo único que pido es que oren por la salud del niño solo eso, porque yo sé que confiando en Dios no lo van a tener que intervenir”.

¿Qué dice el colegio?

Lilián Helena Lizcano, rectora del colegio en donde sucedió este hecho, aseguró que el incidente obedeció a un accidente escolary no a un caso de matoneo.

“Con el niño sucedió un accidente escolar a la hora del ingreso al colegio, allí él venía corriendo y se tropezó, se cayó. Infortunadamente iba mirando para atrás y se golpeó en la parte del abdomen, fue siempre grave porque en este momento está en cuidados intensivos. Habrá que esperar cómo se desencadena el hecho porque estamos muy preocupados, hay cosas que son incontrolables y suceden accidentes que nadie los provoca; es lógico que los padres estén afectados pues él es único hijo y por eso le estamos buscando la sangre que el menor está requiriendo con urgencia”.

El ICBF se apoderará del caso para determinar si realmente se trató de un accidente escolar dentro de la institución educativa o de un caso de matoneo por parte de los mismos compañeros de clase.