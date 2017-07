Investigan supuesto atentado contra personero de Florencia Cauca

Foto RCN Cauca

La Policía en el departamento del Cauca, investiga un hecho registrado en el municipio de Florencia, donde supuestamente se habría perpetrado un atentado contra el personero de esa población. De acuerdo a la información conocida hasta el momento, cuando el funcionario se movilizaba por las vías de ese municipio, observo algunos hombres armados que al parecer intentaron detener el automotor disparando, por lo que se habría creído que se trataría de un atentado contra el personero.

El comandante de la policía en este departamento, coronel Edgard Rodríguez, indico que en el lugar de los hechos no se pudo corroborar la situación. “comprobamos que el carro no está impactado, no encontramos a nadie que de información sobre la realidad de los hechos. Es la versión del personero pero no tenemos más información” indico el coronel.

Hay que indicar que RCN Radio consulto al alcalde del municipio de Florencia y manifestó desconocer la situación.