Investigarán en la Procuraduría a ex director departamental de Tránsito, Reinaldo Romero

Esto a raíz de una queja ciudadana en la que especifican supuestas irregularidades en la adjudicación de una licitación para elaborar señalizaciones de vías en Restrepo.

Por señalizaciones viales que al parecer no se ajustan al manual de normas de tránsito nacional, el ex director departamental de Tránsito, Reinaldo Romero Silva, y el ex subdirector, Hernando Urrego Sánchez, son investigados disciplinariamente por la Procuraduría Regional del Meta.

Esto a raíz de una queja presentada por la ciudadana Ana María Tobón ante el Ministerio Público por presuntas irregularidades en la evaluación y adjudicación de la licitación pública LP 001 de 2014 que tenía por objeto la señalización horizontal y vertical de vías en el municipio de Restrepo.

Se indica en la denuncia que la adjudicación se otorgó al Consorcio Señalización Vial 2014 sin haberse firmado el plan de calidad y aseguramiento, y fue evaluada positivamente la oferta.

La Procuraduría comisionó al profesional universitario, Nelson Augusto Chisco Ruiz, para que practique las diligencias ordenadas y las que surjan.