El Invima ratificó que planta de sacrificio de Sogamoso está en un 70% de cumplimiento del Plan Gradual

Carlos Julio Barrerera, gerente de la planta de sacrificio regional Infriboy. Foto: RCN Radio.

Tras la visita realizada a la planta de sacrificio regional por parte de una comisión de dos profesionales técnicos universitarios del Invima, con el fin de verificar los desarrollos de los compromisos que adquirieron las plantas de sacrificio para la implementación del Plan Gradual de cumplimiento, para el cual se tiene establecido el plazo máximo hasta febrero de 2019.

Antes de culminar el primer año, que se vence en febrero de 2018, los profesionales del Invima ratificaron que el frigorífico Infriboy, se encuentra en estos momentos en el 69% en bovinos y el 77% en porcinos, lo cual indica que los avances son satisfactorios y significativos en estos propósitos.

El gerente de la Industria Frigorífica de Boyacá Infriboy, con sede en Sogamoso, señaló que se ha invitado al interventor del convenio que se tiene suscrito con la ciudad, Luis Benigno Castillo, para darle a conocer el parte entregado por el Invima, luego de las verificaciones de los avances de este compromiso.

“No es que en Boyacá no haya donde sacrificar el ganado, como dicen algunas autoridades de salud; por ejemplo aquí la capacidad instalada es de 300 bovinos diarios y solo se están sacrificando cerca de 70 bovinos; mientras que solo se sacrifican 900 porcinos en el mes”, dijo Carlos Julio Barrera, quien agregó que “en Tunja se consumen más de 1.400 porcinos y los expendedores no son obligados a sacrificar en una planta autorizada, razón por la cual invitamos a que las autoridades hagan los controles de trazabilidad de los productos cárnicos, en los establecimientos de comercialización. Es una lástima que no nos hayan dejado construir la planta de Tunja, a los empresarios de esta región”.