Jefe negociador del gobierno con el Eln presentó carta de protesta a mesa de diálogo en Quito, ante afirmaciones de gestores de paz sobre el Cese al fuego

Foto RCN Radio Cúcuta

Luego de las declaraciones que Eduardo Martínez, gestor de paz del Eln entregó a RCN Radio la semana anterior, dónde afirmó que las constantes violaciones al cese al fuego, pondría en riesgo el proceso; Juan Camilo Restrepo, jefe del equipo negociador del gobierno con el Eln en Quito Ecuador, presentó un reclamo indicando que no es potestad de los gestores, dar este tipo de opiniones.

Restrepo, expresó que quienes evalúan el cese al fuego, es la ONU y los integrantes de la mesa de diálogo, y no es responsabilidad de gestores de paz y otros acompañantes del proceso.

“Yo presenté una especie de reclamo en las mesas de Quito con estas declaraciones del gestor de paz de Eln, porque los protocolos que rigen el cese al fuego, son muy claros que quienes evalúan el proceso, es El Sistema de Verificación de Naciones Unidad y La Mesa de Quito, los garantes de paz no son observadores ni opinadores” afirmó Restrepo.

Además el ex-ministro, sostuvo que las afirmaciones del gestor de paz son inexactas, tenido en cuenta que el proceso con el Eln avanza.

“Las declaraciones de este señor del Eln, no son reales, porque no solo no le corresponde opinar, si que lo que dice es que la paz con el Eln está en peligro por las violaciones al Eln”

Finalmente, el jefe del equipo negociador del gobierno con el Eln en Quito Ecuador, espera que en los próximos días, se emitan las anotaciones pertinentes para presentar a las partes, y tomar los correctivos correspondientes en la mesa de diálogos.