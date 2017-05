Joven Barranquillero recibe prótesis funcional de mano por parte de la Universidad Autónoma del Caribe

Foto: RCN Radio

Carlos Andrés, un joven barranquillero que en 2013 perdió su mano derecha tras un accidente en moto, recibió en la por parte de la Universidad Autónoma del Caribe una prótesis funcional.

El director del grupo de investigación de la Universidad y uno de los gestores de este proyecto, Pablo Daniel Bonaveri, explicó que “es una prótesis que recoge la señal eléctrica del músculo, para enviarla a los dedos con el fin que puede realizar movimientos finos y duros, esto le permitirá cambiar su vida de forma radical” .

Freddy Angarita Maldonado, ortopedista y cirujano de mano, explicó que Carlos deberá atravesar un proceso que puede tomar entre 8 y 9 meses para aprender cada uno de esos movimientos que le permitirán sentir la prótesis como un parte más de su cuerpo.

Carlos en exclusiva para RCN Radio señaló que ” Yo estoy muy emocionado, no es fácil vivir esto, la gente me mira distinto, pero hago lo posible por salir adelante. Mis hijos son mi motor y gracias a este gran trabajo de la Universidad Autónoma siento que mi vida va a cambiar“. Agregó que, ” Tengo una mezcla de sentimientos y ya quiero aprender a controlar la prótesis, pero requiero tiempo para eso, espero que esta oportunidad que tengo yo, otras personas puedan tenerla ya que su vida cambiará como me paso a mi”.

El joven , tras el accidente se llenó de dudas y le fue muy difícil adaptarse, sobre todo al fenómeno mental de la mano fantasma que su mente recuerda. Con el apoyo de su familia y gracias a las iniciativa del grupo de investigación de la universidad, sus motivaciones han cambiado y es pionero en Barranquilla en la utilización de este tipo de dispositivos.